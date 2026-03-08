مكتوم بن محمد: يوم زايد للعمل الإنساني وعد متجدد بأن تظلّ الإمارات منارة للإنسانية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر نهج العطاء الذي رسّخه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-، ليظل زايد حاضراً في كلّ يدٍ ممتدةٍ بالخير.

وقال سموه في تدوينة على حسابة في منصة إكس: "في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر نهج العطاء الذي رسّخه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-، ليظل زايد حاضراً في كلّ يدٍ ممتدةٍ بالخير، وفي كلّ روحٍ تختار العطاء، وليصبح هذا اليوم وعداً متجدداً بأن تظلّ الإمارات عاصمةً للخير ومنارةً للإنسانية".