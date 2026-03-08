أنور قرقاش: الإمارات فخر زايد وهي تواجه العدوان الإيراني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة أن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كان سيكون فخورًا بالإمارات في هذه اللحظة؛ فخورًا بقيادتها وشعبها وهي تواجه العدوان الإيراني بصلابةٍ وقدرةٍ ووحدة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "كم كان الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، فخورًا بالإمارات في هذه اللحظة؛ فخورًا بقيادتها وشعبها وهي تواجه العدوان الإيراني بصلابةٍ وقدرةٍ ووحدة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "هذا الوطن الذي غرس قيمه سيبقى ثابتًا، متماسكًا، واثقًا بنفسه في مواجهة التحديات".