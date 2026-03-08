حمدان بن زايد: بلادنا قلعة حصينة في وجه كل معتدٍ

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الإمارات قلعة حصينة في وجه كل معتدٍ.

وقال سموه، إن الوطن الذي وقف فيه المواطن والمقيم في وجه التحديات يقهر اليوم الصعاب خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإمارات قدوة. نحن بخير بفضل حكمة قائدنا، ومؤسساتنا العسكرية والأمنية، وتكاتف أبنائنا.

الوطن الذي وقف فيه المواطن والمقيم في وجه التحديات، يقهر اليوم الصعاب خلف رئيس الدولة، حفظه الله، نجدد العهد بأن سلامة وطننا خط أحمر، والدفاع عنه فرض، وحماية منجزاته واجب. الإمارات قلعة حصينة في وجه كل معتدٍ».