حكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة يواصلون استقبال المهنئين برمضان

واصل أصحاب السمو حكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة، أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين وممثلي الإسعاف الوطني ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومنطقة عجمان الطبية.

كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي والبركات.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، ومعالي عبدالرحمن العويس، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني، ونخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير ووكالات الأنباء العاملين في الدولة وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي حميد بن محمد القطامي، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين.

وتوجه الحضور بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.