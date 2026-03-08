محمد الدندشي يسهم بـ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

قدّم محمد المرتضى الدندشي مساهمة بقيمة 5 ملايين دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، تأكيداً على أهمية ترسيخ ثقافة الوقف، باعتباره نموذجاً تنموياً مستداماً، يضمن استمرارية الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وتهدف الحملة، التي أطلقتها «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إنشاء مصدر تمويل وقفي طويل الأمد لرعاية الأيتام، عبر استثمار المساهمات المجتمعية، وتوجيه عوائدها لدعم التعليم والرعاية الصحية والاحتياجات المعيشية، بما يسهم في تعزيز جودة حياة الأيتام، وترسيخ التماسك المجتمعي.

وقال محمد المرتضى الدندشي: «يمثّل الوقف نموذجاً حضارياً، يضمن استدامة العطاء وتعظيم أثره، وحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، تعكس هذا المفهوم بأفضل صورة. وإنّني على إيمانٍ ثابت بأهمية دعم الأيتام، وتمكينهم من بناء مستقبل أكثر استقراراً وثقة، في إطار المسؤولية المجتمعية، والالتزام الأخلاقي والوطني الذي نتشاركه جميعاً».

وتجسّد حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» بشكل حي، القيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتشكّل في ذات الوقت امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه دولة الإمارات، التي أصبحت قوة عالمية مشهوداً لها في الجهود الإنسانية والتكافلية، نتيجة التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة، التي أرست دعائم خطط مُحكمة وبعيدة المدى، تكفل استدامة المنفعة للمستفيدين.

ولا شك أنّ هذه الحملة تعبّر بأبهى شكل ممكن عن القيم الحقيقية لعام الأسرة، وتؤكد حرص الهيئة الجاد والمستمر على مواءمة خططها وجهودها مع التوجيهات الحكومية، بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة أفراد المجتمع.

مسؤولية مجتمعية

قدّمت شركة «شرف دي جي» مساهمة بقيمة مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتعكس هذه المساهمة التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، كما تدعم هدف الحملة المتمثل في تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام يرتقي بجودة حياة الأيتام ويعزز رفاههم على المدى الطويل في دولة الإمارات.

وتستند الحملة إلى النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي عزز مكانتها قوة عالمية في مجالات العمل الخيري والتكافل الإنساني، وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.