مؤسسة الآغا خان تتعهد بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار ‏‏"367 مليون درهم" دعماً لحملة "حد الحياة"

تعهدت مؤسسة الآغا خان بالمساهمة بمبلغ 100 ‏مليون دولار (367 مليون درهم)، على مدار السنوات الخمسة المقبلة لدعم جهود مكافحة سوء ‏التغذية، لينضم إلى قائمة عالمية تجمع المحسنين والجهات الحكومية وشركاء التنمية تضامنًا ‏مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ ‏محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ‏بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع ‏الأطفال في العالم.‏

وجاء الإعلان عن التعهد بالمساهمة في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة ‏‏"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع ‏نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع سعادة بدر جعفر المبعوث ‏الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.‏

ويعكس هذا الالتزام توسعًا ملحوظًا في جهود شبكة الأغا خان للتنمية، والمعروفة بدورها في ‏تحسين واقع التغذية وأنظمة الغذاء في أنحاء قارتي آسيا وإفريقيا. وقد عمل سمو الآغا خان في ‏السنة الأولى لإمامته على مضاعفة الالتزامات المالية التي تقدمها شبكة الآغا خان للتنمية دعمًا ‏لقضايا الغذاء، في امتداد لأعمال الشبكة القائمة في إفريقيا. كما اعتمد سموه التوسع في تنفيذ ‏مبادرة مكافحة التقزم في آسيا الوسطى لتشمل أفغانستان وباكستان وسوريا وطاجكستان. وإلى ‏جانب برامجها المستمرة، تهدف شبكة الآغا خان للتنمية إلى تخصيص ما يقارب 100 مليون ‏دولار على مدار السنوات الخمسة المقبلة لدعم جهود مكافحة سوء التغذية وتعزيز الأنظمة ‏الغذائية في المجتمعات الأكثر احتياجًا. ‏

ثقة عالمية

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم ‏العالمية"، أن الاستجابة الاستثنائية التي تشهدها حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من ‏الموت جوعاً، من المؤسسات الخيرية الدولية، تعكس الثقة العالمية الراسخة بالنهج الإنساني ‏لدولة الإمارات كمنطلق للشراكات في مواجهة القضايا الإنسانية المهمة، مشيراً معاليه إلى أن ‏الشراكات الاستراتيجية التي تبنيها الحملة تمثل جسوراً من الأمل لترسيخ منظومة عمل جماعي ‏قادرة على كسر دائرة الجوع في المناطق الأكثر احتياجاً. ‏

وثمن معاليه تعهد مؤسسة الآغا خان بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار (367 مليون درهم) في ‏الحملة، والتي تشكل مع المساهمات النوعية من كبار المتبرعين قوة دفع مهمة للوصول إلى ‏المستهدف الرئيسي المتمثل بإنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع في العالم، وتؤكد أن العمل الإنساني ‏المنظم والمبتكر هو المسار الأسرع والأكثر فاعلية لمواجهة تحدي الجوع العالمي وتأمين حق ‏الأطفال في الحياة والنمو.‏

التزام مستدام

وقال سمو الأمير رحيم آغا خان الخامس في تصريح له: "ما يزال سوء التغذية أحد أبرز ‏التحديات التي تعيق التنمية البشرية، وتقوض أسس الصحة والإمكانات والكرامة لملايين ‏الأطفال والعائلات. وتتطلب مواجهة هذا التحدي التزامًا مستدامًا وجهودًا جماعية عبر مختلف ‏القطاعات والمجتمعات. يشرفني الانضمام إلى الشركاء حول العالم في دعم الجهود الرامية إلى ‏ضمان حصول كل طفل على فرص النمو السليم، والمساهمة بشكل فاعل في مجتمعاتهم".‏