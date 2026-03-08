رحلات شحن خاصة تنقل المواد الغذائية إلى الإمارات

كشفت مجموعة «لولو» عن أنها نظمت عمليات شحن خاصة من الهند وأسواق عالمية رئيسية أخرى لضمان تدفق مستمر للمنتجات الغذائية إلى الدولة.

ونقلت طائرة شحن تابعة لـ«لاتحاد للطيران» شحنة كبيرة تضم نحو 12 ألف طرد بوزن يناهز 80 ألف كيلوغرام من المنتجات الطازجة من الهند إلى أبوظبي. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تسيير مزيد من رحلات الشحن في الأيام المقبلة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مستويات المخزون في متاجرها على مستوى دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، قامت «لولو» أيضاً بنقل نحو 80 طناً من اللحوم من نيودلهي، بينما يجري ترتيب شحنات إضافية من مدن هندية تشمل مومباي وبنغالورو، إلى جانب أسواق توريد عالمية أخرى من بينها ملبورن.

وتتيح هذه الرحلات المخصصة للشحن نقل كميات كبيرة من السلع سريعة الاستهلاك إلى الدولة بسرعة، بما يسهم في الحفاظ على تدفق مستقر للإمدادات من المنتجات الطازجة.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»: تتمثل أولويتنا في ضمان استمرار حصول العائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات على المواد الغذائية الطازجة والمنتجات الأساسية دون أي قلق.

وأكد للمقيمين أن المجموعة تمتلك شبكة قوية عالمية للتوريد والخدمات اللوجستية تضمن استمرارية الإمدادات واستقرار الأسعار.

ومن المتوقع وصول مزيد من رحلات الشحن المحملة بالمنتجات الغذائية خلال الأيام المقبلة، مع مواصلة شركات التجزئة تعزيز مستويات الإمدادات في متاجرها على مستوى دولة الإمارات.