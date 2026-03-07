أحمد بالهول الفلاسي: العطاء نهج مستدام في الإمارات





أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يمثل محطة وطنية متجددة لاستحضار الإرث الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والذي جعل من العطاء نهجاً مستداماً، ومن الأخوة الإنسانية ركيزة أصيلة في الهوية الإماراتية ونسيجها المجتمعي.

وقال معاليه إن دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة تمضي قدماً برؤية طموحة تجعل من العمل الإنساني محركاً رئيسياً لسياساتها التنموية، مما عزز مكانة دولتنا كنموذج عالمي ملهم في الريادة الإنسانية، وشريكاً فاعلاً ومسؤولاً في دعم استدامة المجتمعات وتعزيز جودة حياة الشعوب الأكثر احتياجاً.

وأضاف معاليه: إننا في هذا اليوم، نجدد التزامنا بترسيخ ثقافة التطوع وقيم التضامن، وتحويل العمل الإنساني إلى ممارسة مؤسسية وحضارية تتناقلها الأجيال، بما ينسجم مع رسالة الإمارات السامية ودورها الرائد في خدمة الإنسانية.