المكتب الإقليمي للإيسيسكو: جهود الإمارات الإغاثية رسخت مكانتها الإنسانية على الساحة الدولية





أكد سعادة سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تحويل قيم العطاء والتضامن إلى برامج ومبادرات عملية تخدم الشعوب والمجتمعات المحتاجة.

وقال إن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، جعلت من نهج الخير المستمر ومساعدة الآخرين أولوية إستراتيجية، حيث امتدت مبادراتها التنموية والإغاثية إلى مختلف القارات لدعم المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية، مما رسخ مكانتها الإنسانية على الساحة الدولية.

وأضاف أن هذه المناسبة تعد فرصة مهمة لإبراز جهود الدولة في نشر قيم المسؤولية الإنسانية وغرس ثقافة التكافل والمبادرة في نفوس المجتمعات، وشدد على أن الإمارات تواصل مسيرتها الريادية في تعزيز قيم السلام والخير والتعاون بين الشعوب، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات إنسانية ملموسة ومؤثرة على أرض الواقع.