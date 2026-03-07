Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

شرطة دبي: تجنب نشر الصور في الأوقات الحساسة

undefined's profile picture

البيان

أكدت شرطة دبي أن بعض الصور التي قد تبدو عادية للوهلة الأولى لكن البعض قد يراها معلومة، وقد يستخدمها آخرون للترويج لمحتوى مضلل عبر التلاعب بالصور أو إخراجها من سياقها الحقيقي، مؤكدة ثقتها بوعي مجتمعنا، فهو الحصن المنيع.

وقالت الشرطة في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "قد تبدو مجرد صورة…لكن البعض قد يراها معلومة، وقد يستخدمها آخرون للترويج لمحتوى مضلل عبر التلاعب بالصور أو إخراجها من سياقها الحقيقي. نحن نثق بوعي مجتمعنا، فهو الحصن المنيع. لذلك نذكّركم بأن عدم تصوير أو نشر المواقع الأمنية والحيوية مسؤولية وطنية تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره. معاً نحافظ على أمن مجتمعنا".