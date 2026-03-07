شرطة دبي: تجنب نشر الصور في الأوقات الحساسة

أكدت شرطة دبي أن بعض الصور التي قد تبدو عادية للوهلة الأولى لكن البعض قد يراها معلومة، وقد يستخدمها آخرون للترويج لمحتوى مضلل عبر التلاعب بالصور أو إخراجها من سياقها الحقيقي، مؤكدة ثقتها بوعي مجتمعنا، فهو الحصن المنيع.

وقالت الشرطة في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "قد تبدو مجرد صورة…لكن البعض قد يراها معلومة، وقد يستخدمها آخرون للترويج لمحتوى مضلل عبر التلاعب بالصور أو إخراجها من سياقها الحقيقي. نحن نثق بوعي مجتمعنا، فهو الحصن المنيع. لذلك نذكّركم بأن عدم تصوير أو نشر المواقع الأمنية والحيوية مسؤولية وطنية تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره. معاً نحافظ على أمن مجتمعنا".