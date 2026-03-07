"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، يوم الجمعة 6 مارس، تصنيف الإمارات عند "AA/A-1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة "تشير التوقعات الحالية إلى انحسار الحرب الإقليمية والتهديدات".

كما أكدت الوكالة تصنيف إمارة أبوظبي عند "AA/A-1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث صدر مؤخراً أن الإمارات في موقع مالي قوي، يمكنها من امتصاص الصدمات رغم التوترات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

واشارت تقرير الوكالة أن الإمارات، بفضل متانة ماليتها العامة، وقوة أصولها السيادية، ومرونة نظامها المالي، تظل في موقع أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية الأخرى.