رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق





تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي نيحيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق..بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبر رئيس إقليم كردستان عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة..مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة الدول والقوانين الدولية.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاليه لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين