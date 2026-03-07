ماكرون للإمارات: يمكنكم الاعتماد على فرنسا.. نقف إلى جانبكم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن دعم فرنسا للإمارات في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال ماكرون في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام مخاطباً الإماراتيين: «أصدقاؤنا الإماراتيون الأعزاء، رسائلكم تمسنا بعمق. ويمكنكم أن تعوّلوا على فرنسا، بصفتها شريكاً موثوقاً وصديقاً وفياً، للوقوف إلى جانبكم».

وشددت فرنسا في مواقف رسمية على إدانتها الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وتأتي رسالة الرئيس الفرنسي في سياق موجة تضامن دولية مع الإمارات عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، أكدت خلالها دول العالم دعمها للإمارات وإدانتها الهجمات، ووقوفها إلى جانبها في حماية أمنها وسيادتها.



