الإمارات

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. ملك بلجيكا يدين اعتداءات إيران على أراضي الإمارات

وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة.. مؤكداً تضامن بلده مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجلالة الملك فيليب لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل على منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.