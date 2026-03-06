الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 9 صواريخ باليستية و109 طائرات مسيّرة





‏رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (6 مارس 2026) 9 من الصواريخ الباليستية وتم تدميرها. كما رصدت 112 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 109 طائرات مسيّرة، بينما سقطت 3 منها داخل أراضي الدولة.

‏ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صواريخ باليستية، حيث تم تدمير 190 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة. كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة. كما تم أيضاً رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة.

‏وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر والتركية.

‏وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.