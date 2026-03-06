مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي يستأنف عملياته

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مركز الإمدادات اللوجستية التابع لها في دبي سيستأنف عملياته الجمعة بعد توقف مؤقت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط حنان بلخي في مؤتمر صحافي في جنيف متحدثة من القاهرة إن "أحد أهم شواغلنا العاجلة هو تعطل سلاسل الإمداد الصحي الإنساني. وبعد توقف مؤقت، يستأنف مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية عملياته اليوم". وأضافت المنظمة أن مخزونات الأدوية الأساسية ومستلزمات علاج الإصابات والجراحة "منخفضة للغاية" في غزة.





وكانت منظمة الصحية أعلنت الخميس تعليق العمليات في هذا المركز التي تشحن عبره عادة مستلزمات الطوارئ، في ظل الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وتصاعد الحرب مع أمريكا وإسرائيل.





ويتولّى مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي، بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إيصال إمداداتٍ صحية بالغة الأهمية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.