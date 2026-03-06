الإمارات.. استمرار استقبال الزوار في مختلف الوجهات السياحية مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة استمرار استقبال الزوار في مختلف الوجهات السياحية في دولة الإمارات، مع التزام المنشآت السياحية والفندقية والمعالم الثقافية والترفيهية بتقديم خدماتها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة ومعايير السلامة والجودة.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في منصة إكس: "في ظل التطورات الإقليمية الجارية، نود أن نؤكد لزوار دولة الإمارات أن القطاع السياحي داخل الدولة يواصل عمله وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مع متابعة دقيقة ومستمرة للمستجدات".

وأضافت أن "الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والثقافية ومراكز التسوق تستقبل ضيوفها وتقدم خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، وبالالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة".

كما تتابع الجهات المعنية بشكل يومي أوضاع التشغيل ومستويات الإشغال لضمان استمرار تقديم الخدمات بسلاسة ومعالجة أي تحديات قد تطرأ بسرعة وكفاءة.

ونصحت الوزارة بالتواصل المباشر مع منشآت الإقامة أو مزودي الخدمات السياحية للحصول على أحدث التفاصيل المتعلقة بالحجوزات أو البرامج.

واختتمت "إن سلامة الزوار وراحتهم تظل في مقدمة أولوياتنا، ونواصل العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا في القطاع لضمان استقرار واستمرارية التجربة السياحية في الدولة وفق المعطيات القائمة".