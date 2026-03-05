"أوقاف دبي" تبرم عقوداً استثمارية بـ 200 مليون درهم لتشييد أوقاف عقارية دعماً لشؤون المساجد

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إبرامها عقوداً استثمارية طويلة الأمد مع عدد من شركات التطوير العقاري لتشييد أوقاف عقارية جديدة بقيمة 200 مليون درهم، يعود ريعها بالكامل على دعم شؤون مساجد دبي وتعزيز استدامتها المالية.

وتتوزع المشروعات الوقفية الجديدة في منطقتي العوير ووادي العمردي، وتشمل مجمعات تجارية متكاملة، على أن تتولى شركات التطوير العقاري استثمارها لمدة 20 عاماً، حيث تُقدّر عوائد هذه المشروعات بنسبة 10٪، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للوقف وتعظيم أثره المجتمعي.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن إبرام هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز منظومة الأوقاف العقارية في دبي، وتوفير موارد مالية مستدامة لدعم شؤون مساجد الإمارة، وقال: "نحرص على التعاون مع شركات التطوير العقاري التي تلتزم بأفضل الممارسات الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستمرة ومستدامة تضمن تمويل المشاريع الوقفية والخدمات الانسانية والمجتمعية المرتبطة بها.

وأضاف المطوع: "نسعى من خلال هذا التعاون الاستراتيجي إلى توسيع قاعدة الأوقاف العقارية في دبي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل بين العمل الوقفي والاستثماري، بما يضمن استدامة الموارد المالية للوقف وتلبية احتياجات المساجد والمجتمع على المدى الطويل."

وذكر الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من جهود المؤسسة المستمرة لتطوير الأوقاف العقارية في دبي، وإطلاق مشاريع نوعية تحقق نماذج وقفية مبتكرة تدمج بين الاستثمار والتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الوقف واستدامته المالية، من خلال استثمارات نوعية ذات اثر اقتصادي و اجتماعي يخدم التنمية المالية و المجتمعية في الامارة.