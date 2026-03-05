رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع الدولة في كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة معاليه لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.