طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 04:15 والمد الثاني عند 26:03 والجزر الأول عند الساعة 49 :08 والجزر الثاني عند الساعة 06:21. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداص:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 20 85 40

دبي 26 20 80 35

الشارقة 26 19 85 35

عجمان 27 19 85 40

أم القيوين 26 16 85 40

رأس الخيمة 28 18 80 35

الفجيرة 28 22 70 30

العـين 28 18 75 30

ليوا 29 17 85 20

الرويس 24 18 80 35

السلع 26 17 80 25

دلـمـا 23 19 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 75 45

أبو موسى 25 21 75 45