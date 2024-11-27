طيران الإمارات تكشف النقاب عن طائرتها الأولى من طراز إيرباص A350

كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رسميا عن أول طائرة إيرباص A350-900 تنضم إلى أسطولها وذلك خلال حدث خاص في دبي.حضر الفعالية، التي نظمتها الناقلة اليوم لكشف النقاب عن الطائرة الجديدة، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدد من كبار الشخصيات والشركاء في قطاع الطيران، وكبار المسؤولين الحكوميين الذين اطلعوا على التصميمات الداخلية للطائرة المجهزة بمنتجات الجيل القادم وأحدث التقنيات.وتتميز طائرة الإمارات A350 بتقسم الثلاث درجات، بمقصورات فسيحة لـ 312 راكبا تضم درجة الأعمال الجديدة 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعدا والدرجة السياحية 259 مقعدا وتعد أول نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة "يشكل اليوم علامة فارقة لطيران الإمارات، حيث نعرض أول طائرة إيرباص A350 ونفتتح عصرا جديدا لنمو أسطولنا وشبكة وجهاتنا".

وأضاف سموه :"تمهد هذه الطائرة الطريق أمام طيران الإمارات للتوسع من خلال توفير مدى وكفاءة ومرونة إضافية لشبكتنا، ما يمكننا من تلبية طلب العملاء في أسواق جديدة وفتح فرص جديدة في المدن التي نخدمها، وستساعدنا التصميمات الداخلية الجديدة للطائرة وتقسيم المقاعد على تقديم تجربة أكثر راحة للعملاء في كل درجات السفر".

وقال فيليب مون، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والخدمات في إيرباص :"فخورون بتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع طيران الإمارات والتي ازدهرت منذ ما يقرب من 4 عقود مع طائرات A300 و A330 وA340 وA380، وباعتبارها فصلا جديدا في تاريخ إيرباص، فإننا نتوقع أن تصبح طائرة A350 لاعبا أساسيا في أسطول طيران الإمارات لدعم نموها المستمر وطموحاتها في مجال الاستدامة".

وقال عمر علي أديب، نائب الرئيس الأول لشؤون العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا في رولز رويس :"يجسد الجهد التعاوني بين طيران الإمارات وإيرباص ورولز رويس ما يمكن تحقيقه عندما نتشارك الالتزام بالتميز وبناء شراكة طويلة الأمد، ومع استثمارنا أكثر من مليار جنيه استرليني على مدى السنوات المقبلة لتحسين متانة وأداء عائلة محركات ترينت، فإننا ملتزمون بمواصلة التطور والتحسين في السنوات القادمة".