الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 6 صواريخ باليستية إيرانية و 125 مسيّرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (5 مارس 2026) 7 صواريخ باليستية حيث تم التعامل وتدمير 6 صواريخ باليستية فيما سقط صاروخ باليستي داخل أراضي الدولة. كما رصدت 131 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 125 طائرة مسيرة، بينما سقطت 6 في أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 196 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 181 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، و سقط صاروخان على أراضي الدولة. كما تم رصد 1072 مسيرة إيرانية واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و 94 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.