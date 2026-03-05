Al Bayan
الإمارات

الإمارات.. المنظومة الصحية تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة

البيان

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

وأشار معاليه إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة مستمرة في تقديم خدماتها دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة وكوادر مؤهلة وأنظمة تشغيل راسخة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.

وأضح معالي أحمد بن علي الصايغ أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.