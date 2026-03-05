حين تغدو القصيدة موقفاً تاريخياً وتجسيداً للوطنية

ليست القصيدة عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجرّد نظم متقن للمفردات أو ترتيب محسوب للأوزان والقوافي، بل هي في جوهرها العميق موقف تاريخي يُسجَّل في لحظة فارقة من عمر الوطن، وتعبير صادق عن رؤية قائد يدرك أن الكلمة، حين تصدر عن إحساس بالمسؤولية، تتحول إلى وثيقة في سجل الزمن.

فالشعر لديه ليس ترفاً جمالياً ولا استراحة لغوية، وإنما امتداد طبيعي لدور القيادة في تثبيت المعاني الكبرى وترسيخ الثوابت الوطنية في الوجدان الجمعي.

إن قراءة قصيدة «حصنْ الوطَنْ» لسموه تضعنا أمام مرآة صافية تعكس أسمى معاني اللحمة الوطنية، وتجسّد روح الأخوة الصادقة التي لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وثباتاً.

ولعل ما يميز هذه الرائعة الشعرية أنها جاءت في توقيتها الدقيق، حاملةً حساسية اللحظة وعمقها، فلم تكن نصاً معزولاً عن سياقه، ولا انفعالاً عابراً، بل خطاباً شعرياً واعياً وُلِد من صلب المستجدات، ليكون صوتاً لكل مواطن إماراتي يشعر بأن الوطن ليس مجرد جغرافيا، بل مصير مشترك وحكاية بناء متواصلة.

لقد صاغ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشاعرنا جميعاً تجاه هذه الأرض الطيبة، محوّلاً الأفكار الوطنية الكبرى إلى نبض فياض يلامس الوجدان، ويوقظ في النفوس طاقة الاعتزاز والانتماء. فالقصيدة لا تكتفي باستحضار المعاني، بل تمنحها حرارة الإحساس وصدق النبرة، فتغدو الكلمات كأنها تُقال بلسان الجماعة لا بلسان الفرد. ومن هنا تتجاوز حدود الوصف التقليدي، لأنها ببساطة تعبّر عن مرحلة حساسة من تاريخ الدولة، وتؤكد أن القيادة والشعب يسيران بروح واحدة، وإرادة واحدة، ومصير واحد لا ينفصل بعضه عن بعض.

وعلى الصعيد الفني، يبهرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقدرته الفائقة على تطويع المفردة الشعبية بأسلوب متفرد يجمع بين الأصالة والتجدد. فهو يستلهم من بيئته اللغوية تراثاً ثرياً، ثم يعيد صياغته بروح معاصرة، بحيث تبدو القصيدة وفيةً لجذورها، منفتحةً في الوقت نفسه على آفاق أرحب من التعبير.

هذا إلى جانب العناية الواضحة بإيقاع الجملة، وحركة الصورة، والتوازن بين العاطفة والفكرة، ما يمنح القصيدة انسجاماً داخلياً يجعل القارئ ينتقل بين أبياته بانسيابية، وكأنه أمام لوحة تتكامل ألوانها تدريجياً.

هذا التجدد الذي نلمسه في قصائد سموه لا يقتصر على الشكل أو البناء الفني، بل يمتد إلى عمق الأفكار التي تحاكي رؤيته الثاقبة في إدارة شؤون الدولة وبناء الإنسان.

فالشعر هنا ليس انعزالاً عن الواقع، بل قراءة له من زاوية أكثر صفاءً وتأملاً، وهو ما يضفي على النص بعداً فكرياً يتجاوز اللحظة الآنية إلى أفق المستقبل. إننا نجد في ثنايا القصيدة إشارات ضمنية إلى الثقة بالمستقبل، وإلى الإيمان بقدرة الوطن على تجاوز التحديات، وإلى اليقين بأن ما تحقق هو ثمرة عمل مشترك وإرادة صلبة.

لقد اعتدنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تكون القصيدة وعاءً للحكمة، ومنبراً للقيم، واستشرافاً لما هو آتٍ.

وفي هذا النص تحديداً، صدق الكلمة منح القصيدة قوة تأثيرية عميقة؛ فحين تتطابق العبارة مع القناعة، ويتناغم اللفظ مع الموقف، تولد قصيدة قادرة على أن تعيش طويلاً في الذاكرة. إنها رائعة من روائع الشعر، تبرهن على أن الكلمة الصادقة أقوى من أي خطاب عابر، وأنها تظل السجل الأصدق للمواقف الوطنية الكبرى.

وهكذا، لا يمكن النظر إلى هذه القصيدة بوصفها نصاً أدبياً فحسب، بل بوصفها وثيقة أدبية ووطنية في آنٍ معاً، تسجّل اعتزازنا بوطننا وقادتنا، وتؤكد أن الشعر، حين يصدر عن قيادةٍ تؤمن بدوره، يصبح جسراً بين الفكرة والفعل، وبين الحاضر والمستقبل، وبين القلب والتاريخ.