محمد بن راشد: محمد بن زايد حصن الإمارات العالي

سموه: دولتك مع رايتك والاتحادْ هو قدرنا وانته للدولة عمودْ

الثبات على الموقف سمة أصيلة في قيادة رئيس الدولة سواء في السلم أو في المواجهة

الإمارات ستبقى ثابتة في نعيم الاستقرار غير عابئة بمن يضمر لها الحسد

راية الاتحاد ستظل العنوان الأسمى لمسيرة الوطن والعزيمة الصلبة كفيلة بتجاوز أصعب الظروف

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رائعة شعرية بعنوان «حصن الوطن»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حصن الإمارات العالي، وقائد الدولة، وصاحب القول الفصل، والآمر الناهي في كل شؤون الوطن.

وشدد سموه في رائعته الشعرية أن صاحب السمو رئيس الدولة يمثل نموذجاً متفرداً في الكرم والعطاء، مشيراً سموه إلى أن عطاياه تمتد في كل اتجاه كما يمتد النهر في الأودية، وتتسع رؤيته كما يتسع البحر الزاخر بلا حدود، بما يعكس شخصية قيادية تجمع بين السخاء وسعة الأفق وعمق النظر.

وأوضح سموه أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة عهد ثابت لا يتغير، فإذا أعطى وعداً كان موضع يقين وثقة، لا يتبدل مع الزمن ولا تحكمه الظروف، مؤكداً أن الثبات على الموقف سمة أصيلة في قيادته، سواء في مواقف السلم أو في ساحات المواجهة، حيث يكون حازماً إذا اقتضت الضرورة، ثابتاً على عهوده.

وأشار سموه إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة يمتلك فهماً عميقاً لمجريات الأمور، يتعامل معها بجد واجتهاد، مستلهماً نهج مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تلك المدرسة التي خرّجت قيادات تتسم بالشجاعة وقوة الإرادة وتحمل المسؤولية، ومضت بدولة الإمارات إلى آفاق الريادة. وشدد سموه على أن مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة ماضية دوماً إلى الأمام، لا يلتفت إلى أصوات التشكيك أو محاولات الإحباط، إذ يضع نصب عينيه مصلحة الوطن، ويؤمن بأن القيادة لا تكون بالتردد أو الجمود، بل بفكر متجدد ورؤية متحركة قادرة على صناعة الفارق.

وأضاف سموه أن صاحب السمو رئيس الدولة يدرك طبيعة البشر واختلاف طباعهم، ويتعامل مع الجميع بعدل وحكمة، فاتحاً المجال أمام أصحاب العقول والهمم ليكون لهم شرف الإسهام في خدمة الوطن، ومؤكداً أن قوة الدولة لا تقوم إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

وأكد سموه أن صاحب السمو رئيس الدولة يمسك بزمام الأمور بثبات وثقة، جامعاً بين الحكمة والقوة، فحزمه حاضر وإن بقي في موضعه، وهيبته راسخة دون حاجة إلى استعراض، مشيراً إلى أن كثرة التحديات لا تقلق قيادة تعرف كيف تواجهها، وأن العزيمة الصلبة كفيلة بتجاوز أصعب الظروف.

وأوضح سموه أن أمر الدولة يمضي برؤية واضحة لا تعرف الحدود في الطموح، وأن راية الاتحاد ستظل العنوان الأسمى لمسيرة الوطن، في ظل قيادة تُعد عمود الدولة وركيزتها، وتستمد قوتها من تاريخها وإيمانها بمستقبلها.

واختتم سموه بالتأكيد على اعتزازه بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، داعياً له بدوام العز والتمكين، ومشيراً إلى أن دولة الإمارات ستبقى، بقيادتها، ثابتة في نعيم الاستقرار ومسيرة الصعود، غير عابئة بمن يضمر لها الحسد أو الضغينة، إذ يمضي الوطن واثقاً فيما يترك خصومه لخيباتهم.