دبي ..تمديد رفع حظر حركة الشاحنات حتى الأحد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن تمديد رفع الحظر على حركة الشاحنات، لاستخدام جميع شوارع إمارة دبي على مدار الساعة، حتى يوم الأحد المقبل الموافق8 مارس 2026، وذلك دعماً للقطاع اللوجستي وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد في الإمارة.

ويستثنى من هذا القرار نفق المطار ونفق الشندغة، حيث يستمر تطبيق القيود المرورية المعمول بها عليهما، حفاظاً على السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على المحورين الحيويين.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتمكين شركات النقل من إنجاز عملياتها بكفاءة عالية، بما يواكب الحركة النشطة التي تشهدها الإمارة، ويعزز جاهزيتها اللوجستية.

ودعت الجهتان جميع سائقي الشاحنات وشركات النقل إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والأنظمة المعمول بها، والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرق.