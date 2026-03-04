"دو" شريك استراتيجي لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً

أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، انضمامها كشريك إستراتيجي لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتعمل "دو" بموجب شراكتها مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بمستهدفاتها النبيلة بطريقة فعالة عبر تغيير اسم الشبكة إلى EdgeOfLife ، وتسخير إمكاناتها من أجل الترويج للحملة عبر كافة منصاتها، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة التي تشرح أهداف الحملة، وتحفز على دعمها من خلال الإسهام المباشر عبر رسالة نصية سريعة، ما يعزز التفاعل المجتمعي مع الحملة الرمضانية.

كما أعلنت "دو" عن تخصيص 10 أرقام بلاتينية مُميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، الذي سيتم تنظيمه في 7 مارس الجاري في فندق أرماني دبي في برج خليفة، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل وتشمل قائمة الأرقام المميزة:

058-0000000، 058-0000001، 058-0000002، 058-0000003، 058-0000004، 058-0000005، 058-0000006، 058-0000007، 058-0000008، 058-0000009.

مبادرة نوعية

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـــ"دو": إن "حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، تمثل مبادرة إنسانية نوعية تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الخيري والإنساني، وتؤكد أهمية توحيد الجهود لدعم الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم وتوفير الغذاء لهم بشكل مستدام".

وأضاف: "انطلاقاً من مواصلة التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بتسخير كافة إمكاناتنا التقنية والرقمية المتطورة لدعم الحملة وتعزيز وصول رسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع، بما يسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة، وتمكين الأفراد من المساهمة بسهولة ويسر عبر مختلف القنوات المُتاحة، وبما يرسخ أثر المبادرة ويحقق أهدافها الإنسانية، وفي إطار ذلك، نعتز بالمشاركة في مزاد (أنبل رقم) الخيري وتخصيص مجموعة من الأرقام المُميزة دعماً لأهداف الحملة، بما يُجسد شراكتنا الاستراتيجية في المبادرات الوطنية، ويعزز دورنا في دعم العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء والتضامن في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتنضوي حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة "إنقاذ الطفل"، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222)، في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتُتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن"، (DubaiNow)، تحت فئة "التبرعات".كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.