مجموعة شرف تسهم بـ5 ملايين درهم في حملة "حد الحياة"

أعلنت مجموعة شرف عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي هذه مساهمة مجموعة شرف، في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بما يعبر عن رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات.

تهدف حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، إلى توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع.

وقال ياسر شرف نائب رئيس مجموعة شرف: " حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، علامة مضيئة في مسيرة الخير الإماراتية، والعمل الإنساني على مستوى العالم، لما تمثله من أهمية كبيرة في إطار الجهد الدولي لمكافحة جوع الأطفال".

وأضاف أن مشاركتنا في هذه الحملة الرمضانية الجديدة، تجسد التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، ومساندة المبادرات الكريمة التي تنطلق من دولة الإمارات في الشهر الفضيل وتحمل الأمل وأسباب العيش الكريم إلى بقاع العالم.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.