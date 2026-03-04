شرطة دبي: تصوير أو نشر المواقع الأمنية والحيوية يعرّضك للمساءلة القانونية

شددت شرطة دبي على أهمية الامتناع عن تصوير أو نشر مواقع البنية التحتية الحيوية والأمنية، مؤكدة أن هذا التصرف ليس مجرد تحذير شكلي، بل مسؤولية وطنية تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره.

وقالت شرطة دبي على حسابها في منصة إكس: "قد تبدو مجرد صورة…لكن البعض يراها معلومة. عدم تصوير أو نشر المواقع الأمنية والحيوية مسؤولية وطنية تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره".

وأضافت: "تصوير أو نشر المواقع الأمنية والحيوية، أو تداول معلومات غير موثوقة، يعرّضك للمساءلة القانونية ويهدد أمن الوطن واستقراره. التزامك يعزز أمن المجتمع واستقراره".