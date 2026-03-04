"الطوارئ والأزمات": تعليمات التصرف عند تلقّي رسالة الإنذار

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أفراد الجمهور إلى التقيد بالتعليمات الرسمية عند سماع رسالة الإنذار المبكر، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو حماية سلامة الجمهور وضمان جاهزية المجتمع في مواجهة المخاطر.

وأوضحت الهيئة أن ما لوحظ من بعض الأفراد بشأن الخروج من المنازل أو إيقاف السيارات للتصوير عند تلقّي الإنذار يعد سلوكاً خاطئاً يُعرّضهم للمخاطر، مشددةً على ضرورة التوجه فوراً إلى مكان آمن والاحتماء به حتى صدور إعلان انتهاء الخطر من المنطقة.

وأكدت الهيئة أنه إذا كان الشخص داخل سيارته عند وصول رسالة الإنذار، يجب عليه إكمال طريقه إلى المكان المقصود ثم التوجه إلى أقرب مكان آمن لحين انقضاء السبب وراء التحذير، محذّرة من أن مخالفة هذه التعليمات قد تُعرض المخالف للمساءلة القانونية.

وناشدت الهيئة المجتمع التعاون الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع، معتبرة أن الالتزام بالتعليمات الرسمية هو السبيل الأمثل للحفاظ على الأرواح والممتلكات عند وقوع أي حالة طارئة أو تهديد يستدعي إصدار التحذير.