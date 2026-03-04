رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أفريقيا الوسطى أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات





تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فوستان أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة مؤكداً تضامن بلده مع دولة الإمارات.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة فوستان أرشانج تواديرا لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لما له من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي ومعالجة مختلف القضايا العالقة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها