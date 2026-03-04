جهاز أمن الدولة: حظر تصوير المواقع الحيوية وتداول المعلومات غير الموثوقة

أهاب جهاز أمن الدولة بالجميع ضرورة الالتزام التام بالضوابط الأمنية والقانونية في ظل المستجدات الراهنة، مؤكداً منع تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى مرئي أو مسموع للمواقع الحيوية أو المنشآت الأمنية والحساسة في الدولة.

وشدد الجهاز في توجيه نشره على موقعه في منصة التواصل الاجتماعي "X"، على حظر ترويج المعلومات غير الموثوقة أو نشر المحتوى المفبرك والمضلل الذي يتم إنتاجه باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، محذراً من أن أي مساس بالاستقرار أو تداول لبيانات تمس الأمن الوطني.

وأوضحت الجهات المعنية أن الالتزام بهذه التعليمات والوقوف صفاً واحداً ضد الشائعات يعكس وعياً وطنياً راسخاً.