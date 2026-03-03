رئيس مجلس النواب الإيطالي يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن من معالي لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية، أعرب فيها عن وقوف بلاده التام وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي الدولة.

وأكد معالي لورينزو فونتانا في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النواب الإيطالي، على خالص تضامن الجمهورية الإيطالية مع دولة الإمارات وشعبها في ظل الهجمات الإيرانية المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة، معربا عن قلق بلاده البالغ إزاء تطورات الأوضاع، وشدد على حرص إيطاليا الشديد على سلامة المدنيين.

كما أكد معاليه إيمان إيطاليا الراسخ بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتضافر الجهود لخفض التصعيد، تمثل جميعها ركائز أساسية ينبغي للمجتمع الدولي أن ينتهجها في مساعيه الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار رئيس مجلس النواب الإيطالي إلى اعتزازه الكبير باللقاءات المثمرة التي عقدها خلال زيارته الرسمية السابقة إلى دولة الإمارات، موضحاً أنها عكست عمق علاقات التعاون المتبادل بين البلدين وما يجمعهما من روابط صداقة راسخة، وقال إن ما لمسه من ديناميكية في دولة الإمارات وحرصها على مؤسساتها يعزز مشاعر التعاطف والتضامن مع الدولة في هذه المرحلة.

وفي ختام البرقية، أعرب معاليه عن تطلعه إلى نقل مشاعر التضامن هذه إلى جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً التزام مجلس النواب الإيطالي بدعم كافة المبادرات التي من شأنها الإسهام في حفظ السلام، والأمن، والاستقرار في المنطقة.