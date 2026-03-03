شرطة دبي: الحبس وغرامة 200 ألف درهم لنشر الشائعات والمعلومات المضللة

حذرت شرطة دبي من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.

وشددت الشرطة على أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض مرتكبها لعقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، وذلك في إطار حرص الجهات المختصة على حماية المجتمع والحفاظ على الاستقرار والأمن.

