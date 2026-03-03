Al Bayan
شرطة دبي: الحبس وغرامة 200 ألف درهم لنشر الشائعات والمعلومات المضللة

حذرت شرطة دبي من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.

وشددت الشرطة على أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض مرتكبها لعقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، وذلك في إطار حرص الجهات المختصة على حماية المجتمع والحفاظ على الاستقرار والأمن.

وقالت شرطة دبي في حسابها على منصة "إكس" : "يُحظر نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.

وتترتب على ذلك عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم."