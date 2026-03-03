أنور قرقاش: في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات

أكَّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تركز في جهودها على مواجهة التحديات الإقليمية، دون الانشغال بالحقد أو التشفي من نجاحاتها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني، من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات، بل أن نركّز على العمل الجماعي لحماية الوطن وصون منجزاته. هذا التشفي لا يغيّر من الحقائق، بل يعكس ضيق أفقٍ وعجزًا عن قراءة التجارب الناجحة. لا نشغل أنفسنا بالتحليلات النفسية لدوافعهم؛ فنحن أصحاب مشروع حضاري في منطقة صعبة وخطِرة، ونمضي بثقة لتعزيز استقرار دولتنا وترسيخ مكتسباتها".