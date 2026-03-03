«الطوارئ والأزمات»: استقرار الأوضاع والجهات المختصة في أعلى درجات الجاهزية

الجهات المختصة في أبوظبي ورأس الخيمة تتعامل مع بلاغات حول سقوط شظايا

أكدت الجهات الرسمية في الدولة استمرار جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المستجدات، مطمئنة الجمهور بأن الأوضاع تحت السيطرة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سلامته، مع الدعوة إلى مواصلة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي، والالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث متابعة التطورات بشكل مستمر، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل بأعلى مستويات الجاهزية لضمان أمن وسلامة المجتمع، وداعية الجمهور إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية فقط.

وأكدت في تصريح لها أمس: «ندعو الجميع إلى مواصلة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي، مع الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، وضرورة متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. ونطمئن الجميع بأن المتابعة مستمرة، والإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان أعلى مستويات الجاهزية».

أبوظبي

وفي هذا السياق، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بأن الجهات المختصة تعاملت مع عدة بلاغات نتجت عن سقوط شظايا على مستودع في منطقة أيكاد ومنشأة تجارية، وذلك عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرات مسيّرة (درون)، ما أسفر عن أضرار مادية بسيطة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما تعاملت الجهات المختصة في الإمارة أمس مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح، وتم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات.

رأس الخيمة

كما أوضح المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة أن الجهات المعنية في الإمارة تعاملت مع حادث مماثل في منطقة قرية الحمراء صباح أمس، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لطائرة مسيّرة، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات.