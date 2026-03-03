منصور بن زايد يشارك ممثلي الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والقطاع المصرفي والقيادات الإعلامية مأدبة الإفطار الرمضانية

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ممثلي الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والقطاع المصرفي والقيادات الإعلامية مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقيمت في "فندق قصر الإمارات".

وتبادل سموه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من الخير والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن شهر رمضان المبارك يجسد معاني الخير والعطاء، ويعزز قيم التراحم والتسامح والتكافل التي تشكل ركائز أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، بما يسهم في توثيق أواصر التقارب والتلاحم بين أفراد المجتمع.

حضر المأدبة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.