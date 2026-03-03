Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

حركة نشطة وإقبال على المراكز التجارية في الإمارات

undefined's profile picture

أحمد صديق

دبي
زوار أمام برج خليفة للاستمتاع بأجواء الأمان في دبي
تصوير: دينيس مالاري
زوار أمام برج خليفة للاستمتاع بأجواء الأمان في دبي

شهدت المراكز التجارية في دولة الإمارات حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار، في مشهد يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بصورة طبيعية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتحولت المراكز التجارية من مجرد أماكن للتسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين الترفيه والمطاعم والفعاليات العائلية، ما جعلها مقصداً رئيسياً للسكان والسياح على حد سواء.

وتواصل المراكز التجارية الكبرى في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة، استقبال أعداد كبيرة من الزوار، حيث تشهد المطاعم ودور السينما ومناطق الألعاب ازدحاماً ملحوظاً، في مؤشر على ثقة المستهلكين واستقرار نمط الحياة اليومية.

فقد أقبل الزوار على دبي مول وبرج خليفة وسوق البحار، في مؤشر كبير على عودة الأمور إلى طبيعتها.

كما شهدت الأسواق والمجمعات التجارية في أبوظبي انسيابية في حركة التسوق وارتياد المستهلكين، وفق ما أظهرت جولة في عدد من مراكز التسوق الرئيسية بالمدينة، مع توافر كم كبير ومتنوع من السلع الغذائية والرمضانية.

الحياة تسير بشكل طبيعي في مختلف مرافق مناطق الدولة
الحياة تسير بشكل طبيعي في مختلف مرافق مناطق الدولة