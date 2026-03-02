مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي يدعم مستهدفات حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً

يدعم مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي الذي ينطلق 7 مارس الجاري، مستهدفات حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويتضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و "&e" وشركة "دو"، عرض 29 رقماً مميزاً، منها 9 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لـ "دو"، و 10 أرقام هاتفية لـ" &e".

ويساهم ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

ويعرض مزاد أنبل رقم الخيري 9 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات من فئة DD وهي: DD6 DD16 وDD25 وDD30 وDD99 وDD100 وDD999 و DD7000 وDD22222.

كما يعرض المزاد 10 أرقام هواتف متحركة مقدمة من من "&e" وهي:

0500000012، 0500000013، 0500000023، 0500000024،0500000036، 0500000037، 0500000063،0500000064، 0500000161،0500000181,

ويعرض المزاد أيضاً 10 أرقام هاتفية مميزة مقدمة من "دو" وهي:

058-0000000، 058-0000001، 058-0000002، 058-0000003، 058-0000004،

058-0000005، 058-0000006، 058-0000007، 058-0000008، 058-0000009,

ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات بارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتهدف حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.