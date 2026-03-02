أنور قرقاش: العدوان الإيراني اختبارٌ متجدد.. مَن قلبه مع الخليج ومن يغيب عند الشدائد

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن الأزمات تكشف النوايا الحقيقية تجاه دول ومجتمعات الخليج العربي، بقياداته وشعوبه.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "الأزمات تكشف النوايا الحقيقية تجاه دول ومجتمعات الخليج العربي، بقياداته وشعوبه. فلا يُنتظر موقفٌ متضامن من جماعاتٍ كالإخوان المسلمين ورفاق دربهم، ولا من تياراتٍ أيديولوجيةٍ تصطفي قضاياها على حساب أمن الخليج، وتختار الصمت أو التبرير لحظة الحقيقة".

وأضاف معاليه "العدوان الإيراني الحالي اختبارٌ متجدد: من قلبه مع الخليج وإستقراره، ومن يرفع الشعارات ويغيب عند الشدائد".