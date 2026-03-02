تعليمات أساسية من «الوطنية للإعلام» بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام على ضرورة الالتزام التام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات.

وقالت عبر منصة «إكس»: «في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، نؤكد ضرورة الالتزام التام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات». وأضافت: «وعينا الإعلامي يحمي مجتمعنا»

وأوضحت الهيئة : «تجنب تصوير أو تسجيل أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد مرئية أو صوتية، أو معلومات أو محتوى إعلامي أو شائعات مضللة صادرة عن مصادر غير رسمية».

وأضافت : «استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات الرقمية لنشر المعلومات الموثوقة الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة فقط، وتجنب نشر أي محتوى يتضمن تحريضاً أو إساءة أو معلومات غير مؤكدة، أو مواد قد تضر بالمصلحة العامة أو تنتهك خصوصية الأفراد أو الجهات الرسمية».

وقالت : «وفق القوانين السارية في دولة الإمارات، يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات».

وتابعت: «يمكنكم الإبلاغ عن أي ملاحظات أمنية عبر خدمة SSD على الرقم 8006600».