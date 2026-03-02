رئيس جمهورية الإكوادور يمنح ولي عهد أبوظبي وسام الاستحقاق الوطني

منح فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسام الاستحقاق الوطني من درجة "القلادة الكبرى"، خلال مراسم استقبال رسمي في قصر "كارونديليت" الرئاسي في العاصمة كيتو، تقديراً لجهود سموّه في توطيد أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الإكوادور.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم، مشيراً إلى أن الوسام يُجسد عمق العلاقات التاريخية ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والإكوادور على مدى أكثر من خمسة عقود، مؤكداً سموّه أهمية مواصلة توسيع نطاق الشراكة الثنائية بما يخدم رؤية وتطلعات قيادة وشعبي البلدين الصديقين، في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.

من جانبه، أكّد فخامة دانيال نوبوا أن منح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسام الاستحقاق الوطني يأتي تقديراً لجهود سموّه وإسهاماته في دعم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية الإكوادور ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات التي تشكل أولوية في الأجندة التنموية، مُعرباً فخامته عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للبلدين الصديقين، تأكيداً على الالتزام المشترك بالارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

ويُعد وسام الاستحقاق الوطني من درجة القلادة الكبرى أعلى وأرفع وسام مدني تمنحه جمهورية الإكوادور إلى رؤساء الدول، وقادة الحكومات، أو كبار الشخصيات الذين قدموا إسهامات استثنائية في بناء جسور الصداقة والشراكة مع الإكوادور في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك ودعم توجهات الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المتبادلة.