حمدان بن محمد يبحث هاتفياً مع وزراء دفاع قطر والكويت والبحرين تطورات المنطقة

التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة

تلقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالين هاتفيين منفصلين من كلٍّ من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشقيقة، والشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

كما بحث سموه خلال اتصال هاتفي مع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين الشقيقة التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في خفض التوتر ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أوضاع راهنة

وخلال الاتصال مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، جرى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الراهنة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

تطورات أخيرة

وتناول الاتصال مع وزير الدفاع الكويتي تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتعزيز التنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وحفظ المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.