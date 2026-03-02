الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة

وزارة الخارجية: توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمر غير مقبول وتصعيد مرفوض يقوض جهود التهدئة

استدعاء السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج إزاء الاعتداءات

أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عُمان الشقيقة، معتبرةً هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أن توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمر غير مقبول ومدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

واستدعت وزارة الخارجية رضا عامري، السفير الإيراني لدى دولة الإمارات، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة الدولة واحتجاجها بأشد العبارات على الهجمات الإرهابية الإيرانية، مؤكدة أن استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لأمنها الوطني وانتهاكاً واضحاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.

وعبر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية وعرضت مدنيين عزلاً للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.

وشدد معاليه على أن هذه الاعتداءات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه إيران، محذراً من تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية والتي سيكون لها تأثير مباشر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد معاليه على مطالبة دولة الإمارات باحترام سيادتها ووقف هذه الاعتداءات فورا ودون شروط، مشدداً على أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد بكامل حقوقها القانونية.