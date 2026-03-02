تفعيل خط ساخن للدعم النفسي على مدار الساعة

فعّلت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، الخط الساخن 800-SAKINA لتقديم خدمات الدعم النفسي على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع «سكينة»، شبكة الصحة النفسية التابعة لشركة «صحة» إحدى شركات «بيورهيلث»، في إطار التزامها بحماية صحة أفراد المجتمع وتعزيز عافيتهم النفسية.

ويقدم الخط الساخن خدمات الرعاية النفسية الأولية، إلى جانب إتاحة الوصول المباشر إلى مختصين مؤهلين في مجال الصحة النفسية لتوفير الدعم الفوري عند الحاجة. وتتوفر الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن وصول مختلف فئات المجتمع إلى الدعم اللازم، كما تشمل برامج مخصّصة للأطفال والعائلات.