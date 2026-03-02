الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد على التصعيد

القوات الجوية والدفاع الجوي قادران على التعامل مع مختلف التهديدات
الفرق المختصة تعاملت مع حادث استهداف مستودعات قاعدة السلام العسكرية
سلامة المواطنين والمقيمين والزوار أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها
سقوط شظايا على ساحتي منزلين في دبي وأحد مباني أبراج الاتحاد إثر اعتراض طائرات مسيّرة
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني بتاريخ 2026/02/28 تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها من إيران باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهما، ورصد عدد 541 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة، وتسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية والأفغانية.
وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
أبوظبي
وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة أوضحت أن الأصوات المسموعة في الإمارة نتيجة عمليات الاعتراض الناجحة، مهيبة بالجمهور عدم تداول الشائعات والبيانات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أنه سيتم نشر المستجدات فور ورودها.
وأعلنت الجهات المختصة عن سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما، وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة أوضحت أن الأصوات التي تم سماعها نتجت عن عمليات الاعتراض الناجحة.