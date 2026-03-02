الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد على التصعيد

القوات الجوية والدفاع الجوي قادران على التعامل مع مختلف التهديدات

الفرق المختصة تعاملت مع حادث استهداف مستودعات قاعدة السلام العسكرية

سلامة المواطنين والمقيمين والزوار أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها

سقوط شظايا على ساحتي منزلين في دبي وأحد مباني أبراج الاتحاد إثر اعتراض طائرات مسيّرة

أكدت الإمارات أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على الاعتداءات الإيرانية السافرة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية، كما أكدت على التصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

و أعلنت وزارة الدفاع أن الفرق المختصة قامت، أمس، بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، ما أسفر عن اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، كما أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الجوية والدفاع الجوي تمكنا، صباح أمس، اليوم الثاني للهجوم الإيراني من تدمير 20 صاروخاً باليستياً، فيما سقطت 8 صواريخ في البحر، إلى جانب تدمير عدد 2 صاروخ جوال، وتدمير 311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهدافاً مدنية، مؤكدة قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات. ‏

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني بتاريخ 2026/02/28 تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها من إيران باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهما، ورصد عدد 541 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة، وتسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية والأفغانية.

وأشارت الوزارة إلى سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تصدي منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والمسيرات، أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

‏وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

أبوظبي

وتعاملت الجهات المختصة في أبوظبي مع حادثة سقوط شظايا طائرة مسيرة نتيجة اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على واجهة أحد مباني أبراج الاتحاد، حيث أسفر الحادث عن إصابات بسيطة لامرأة وطفلها، وأضرار مادية بسيطة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة أوضحت أن الأصوات المسموعة في الإمارة نتيجة عمليات الاعتراض الناجحة، مهيبة بالجمهور عدم تداول الشائعات والبيانات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أنه سيتم نشر المستجدات فور ورودها.

وأعلنت الجهات المختصة عن سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما، وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة أوضحت أن الأصوات التي تم سماعها نتجت عن عمليات الاعتراض الناجحة.