حكومة الشارقة تحذر من تداول صور ومقاطع لحوادث حريق قديمة

أكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع وصور لحوادث في الإمارة يعود لفترات سابقة، وهي مواد غير صحيحة ومضللة ولا تعكس الوضع الحالي.

وأوضح المكتب أن من بين المواد المتداولة مقاطع تعود لحرائق قديمة وأخرى مرتبطة بحريق ناتج عن تماس كهربائي، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالأحداث الجارية على الساحة الدولية.

وأهاب المكتب بالجمهور ووسائل الإعلام تحري الدقة والمسؤولية واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية والمصادر المعتمدة فقط وعدم تداول الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر، لما لذلك من أثر مباشر في إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام. كما شدد على أن نشر أو إعادة نشر مثل هذه المواد يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفق القوانين المعمول بها في الدولة.