رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا..أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات..معرباً عن تضامن بلده معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الرئيس الكيني لموقف كينيا الداعم لدولة الإمارات.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير مؤكدين أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.