ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الإكوادورية كيتو في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الإكوادورية كيتو، تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، في إطار حرص البلدين على تعزيز وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار ماريسكال سوكري الدولي في منطقة تابابيلا شرق العاصمة "كيتو"، معالي ماريا غابرييلا سومرفيلد روسيرو، وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية، استعرض خلالها سموّه ثلّة من حرس الشرف أدّت التحية ترحيباً بسموّه إلى البلاد.

ويرافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفد يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي غانم سلطان أحمد السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة إبراهيم سالم العلوي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور؛ وعمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة "ايدج".