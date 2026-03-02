رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة..تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وأمير الكويت خلال الاتصال عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولتي الإمارات والكويت وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة..مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة ويحول دون مزيدٍ من التصعيد.